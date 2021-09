Un auditorium nell'ex cinema, un parco all'Ippodromo: le proposte della Pigna per la Darsena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La Giunta Verlicchi realizzerà un progetto di riqualificazione globale del Quartiere Darsena, il più grande quartiere di Ravenna da decenni abbandonato dalle amministrazioni Pd. Un quartiere che deve passare da territorio ghetto-dormitorio a zona cittadina viva, sicura e ricca di servizi e opportunità. L'opera più importante sarà la trasformazione della stazione ferroviaria in un nuovo edificio con un sovrappasso stradale che porterà il traffico pedonale e automobilistico dal centro città alla Darsena, creando quella unione diretta, che manca da sempre, tra la città e il suo quartiere. Ci sarà anche la trasformazione di una parte delle attuali case popolari in nuove case, più moderne, antisismiche e più distanti tra loro. I ravennati che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica devo fruire di spazi abitativi all'insegna di una adeguata qualità della vita. L'ippodromo subirà una completa riconversione e ristrutturazione diventando finalmente un parco di svago e di atletica. Tra le azioni progettuali prioritaria è la protezione dal degrado dei parchi pubblici esistenti con chiusura notturna e sorveglianza nel quartiere anche per smantellare lo spaccio di droga ai nostri giovani. Miglioramento delle piste ciclabili perché non siano più un pericolo per chi le percorre. Per garantire il decoro e sicurezza pensiamo ad un incremento dei servizi primari come la raccolta dei rifiuti, l’illuminazione pubblica e a una casa delle comunità nella quale erogare i servizi del medico di medicina generale, l'infermiere di famiglia, la presenza di specialisti, prelievi ed esami e servizi socio sanitari e uffici comunali realmente operativi con tutti i servizi più frequenti.

Per i giovani e gli sportivi saranno creati lungo la darsena campi gratuiti per sport di squadra per gare e competizioni, ma non solo: si farà in modo da utilizzare di quel mare che entra in città, il terminale del Candiano, con il risanamento delle acque e quindi creare una scuola di Vela e una di Canottaggio, per avviare a questi sport giovani e giovanissimi Area Museo: creare anche un approdo speciale per ospitare navi storiche o militari da adibire a museo galleggiante. Ravenna tra pochissimo tempo avrà finalmente un vero conservatorio musicale dove potranno sviluppare il loro talento tanti giovani, e allora, per fargli trovare un posto ideale dove potersi esprimere e valorizzare, potremo rimettere in funzione il cinema Astoria come auditorium, dove si potranno fare concerti di musica jazz, classica ecc. in un ambiente ideale per far anche conoscere i nostri talenti esprimersi in un ambiente accessibile a tutti acusticamente adeguato

Veronica Verlicchi e Andrea Barbieri, candidata a sindaco e candidato al consiglio per la Pigna