Un bilancio comunale 'a prova di Covid': l'indebitamento scende di 10 milioni

L'indebitamento sceso di 10 milioni di euro, dai 24,3 del 2016 agli attuali 14,3; un recupero complessivo dell'evasione fiscale per 93 milioni di euro; circa 22 milioni di euro di risorse da terzi e 110 milioni a specifica destinazione; dividendi da Ravenna Holding per 35,7 milioni di euro. Presentando martedì pomeriggio in consiglio Comunale il bilancio di previsione 2021-2023, l'ultimo del mandato, l'assessore Valentina Morigi traccia una sintesi degli obiettivi numerici raggiunti dalla prima giunta De Pascale.

Con l'indebitamento sceso a 14,3 milioni di euro, argomenta, si potrà "affrontare con serenità in futuro" la possibilità di effettuare nuovo debito per gli investimenti. L'amministrazione ha poi messo in campo la capacità di attrarre risorse da soggetti terzi, pubblici e privati e Ravenna Holding ha dimostrato "un modello efficace di gestione delle partecipate", con i dividendi a Palazzo Merlato cresciuti dai 6,3 milioni di euro del 2016 a 10,4.

L'ultimo previsionale di mandato, prosegue, parte dalla "volontà di garantire le priorità di questa amministrazione di centrosinistra". Così dei 210 milioni di parte corrente, quasi la metà vanno per il sociale, l'istruzione, i trasporti, il sostegno alle imprese e alle famiglie. Stessa filosofia per la parte investimenti da 68,9 milioni di euro, di cui 41 di risorse proprie, tra richieste tecniche, quelle dei territori e le priorità della giunta. Il bilancio, conclude, "reggerà l'impatto della pandemia senza perdere di vista i capisaldi dell'azione politica della maggioranza". La votazione del bilancio è in calendario nella seduta di martedì. (fonte Dire)