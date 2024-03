"Un'intelligenza collettiva al servizio delle comunità": si chiude in Bassa Romagna il percorso partecipato del Pd

Si è concluso mercoledì, con la serata aperta al pubblico al Salone estense della Rocca di Lugo, il percorso partecipato «La Bussola delle idee» promosso dal Partito Democratico della Bassa Romagna. Dalla sicurezza idrogeologica ai servizi alla persona, passando per cultura, scuola e sviluppo economico: sono tanti i comuni denominatori da cui gli otto candidati del centrosinistra della Bassa Romagna potranno attingere per redigere i propri programmi elettorali in vista delle elezioni amministrative di giugno.

"Gli incontri dei sei gruppi tematici svolti in questi mesi – spiega Davide Pietrantoni, segretario PD Bassa Romagna – hanno visto il contributo di tanti cittadini provenienti dai diversi angoli del nostro comprensorio e prodotto un importante patrimonio di idee da sviluppare e declinare in base alle caratteristiche delle singole municipalità. Il Partito democratico, con questa iniziativa, ha dimostrato di esserci. Abbiamo mobilitato un'intelligenza collettiva a servizio delle comunità, con umiltà e ascolto".

Il documento conclusivo de «La Bussola» verrà pubblicato sulla pagina Facebook Pd Bassa Romagna, sui canali social e sui siti web delle diverse compagini locali. Oltre ad un folto pubblico (sala gremita e molte persone in piedi) erano presenti tutti gli aspiranti sindaci del campo progressista: Elena Zannoni per Lugo, Matteo Giacomoni per Bagnacavallo, Riccardo Graziani per Alfonsine, Stefano Sangiorgi per Massa Lombarda, Andrea Sangiorgi per Conselice, Nicola Pondi per Fusignano e Federico Settembrini per Cotignola. In collegamento da remoto anche Riccardo Sabadini, che corre a Sant'Agata sul Santerno.

Dopo la prima parte della serata, in cui sono stati illustrati gli elaborati dei gruppi di lavoro, "abbiamo fatto sedere allo stesso tavolo di confronto – aggiunge Pietrantoni – gli otto candidati del centrosinistra per tutti i comuni della Bassa Romagna al voto il prossimo giugno: un risultato che né il centrodestra né altre forze politiche possono vantare e che testimonia il forte spirito di squadra che ci accompagnerà nel corso di questa campagna elettorale".

Le battute conclusive della serata sono state affidate al segretario provinciale del Partito Democratico, Alessandro Barattoni: "Il Pd della Bassa Romagna ha fatto un ottimo lavoro di partecipazione con un obiettivo - commenta -: il rafforzamento della dimensione politica dell’Unione che ha bisogno di un rilancio, dopo diversi anni nei quali l’affrontare nuove e continue emergenze è sempre stata la priorità. Lo ha fatto mettendosi in discussione, evidenziando le criticità e costruendo proposte e sintesi. Con la serata di mercoledì si è conclusa la prima parte del percorso: abbiamo scelto le candidature, costruito le alleanze e la base programmatica. Ora inizia la parte più bella: quella del confronto esterno e della diffusione. Lo faremo col sorriso sulle labbra e la voglia di vincere in tutti i comuni al voto, per proseguire quel processo di miglioramento della qualità della vita delle comunità della Bassa Romagna. Lo faremo senza nasconderci come fanno altri, ma con ottimi candidati e con liste forti e aperte nelle quali è chiaro il sostegno del Partito Democratico. Perché il trasformismo – conclude il segretario provinciale - è uno dei mali della politica, mentre discutere e confrontarsi mettendoci la faccia e le proprie idee è il suo il volto più bello".