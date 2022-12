Un'interrogazione di Ancarani sugli allagamenti alla scuola media di Marina di Ravenna

"Da ormai un mese la Scuola Media Enrico Mattei di Marina di Ravenna sta vivendo un grave disagio, dovuto in particolare alle precipitazioni che hanno caratterizzato il mese di novembre e la prima parte di dicembre". A sottolinearlo Alberto Ancarani, consigliere comunale di Forza Italia, che presenta una interrogazione sul caso. "La conformazione della scuola - osserva - presenta un tetto “piatto” che per tale ragione è dotato di pluviali e grondaie per lo scolo dell’acqua piovana ma durante la stagione autunnale, con la caduta delle foglie da parte di alberi più alti del tetto stesso, grondaie e pluviali puntualmente vengono ostruiti e si verificano episodi di allagamento. L’acqua che non defluisce si inserisce all’interno della guaina di copertura, penetrando fin nei controsoffitti di cartongesso che si bagnano e danneggiano". Ancarani chiede al Sindaco ed alla Giunta: "se sia a conoscenza di questa situazione e se vi siano problemi all’interno del servizio edilizia pubblica del comune dal momento che operazioni in passato ordinariamente poste in essere paiono quest’anno incapaci di trovare soluzioni anche facili".