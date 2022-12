Un milione di euro delle multe per pagare le bollette "salate": la scelta di Faenza

C’è un "tesoretto" di multe che sarà utilizzato per contrastare il caro energia. E’ il caso di Faenza e delle sanzioni elevate nel territorio comunale. Nell’ultima seduta del consiglio dell’Unione della Romagna Faentina è stata infatti approvata la variazione di bilancio che destinerà 1 milione e 50mila euro, di cui 643mila euro derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada al comune di Faenza, che saranno utilizzati per il pagamento di riscaldamento (85mila euro), elettricità (200mila euro) e illuminazione (quota restante) dell'ente pubblico. Questo per via della recente normativa, che consente agli enti locali di usufruire delle risorse provenienti dalle contravvenzioni per far fronte all’aumento dei costi energetici.

Sul tema è intervenuto il consigliere in quota Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, il quale ha puntato il dito sull’azione di spegnimento della pubblica illuminazione che il comune faentino ha deliberato - ma non ancora effettivamente attuato. In particolare il consigliere già nei mesi scorsi, insieme al collega Alessio Grillini di Italia Viva, aveva posto l’accento sull’installazione dei due nuovi velocar nella circonvallazione di Faenza e sul cospicuo numero dei verbali derivanti dagli strumenti di rilevamento della velocità, attraverso cui nei primi 15 giorni di funzionamento la Polizia Locale aveva inviato sanzioni per mezzo milione di euro. E sul tema dello spegnimento dell’illuminazione aveva presentato un’interrogazione alla giunta faentina ponendo tra i punti principali il tema della sicurezza.

“Il comune ha ritenuto di non intervenire in autotutela nonostante i dubbi che ci sono sulla legittimità delle sanzioni - ha detto Bertozzi nel corso del consiglio dell’Unione -, e utilizza quei fondi per coprire le spese di energia. Legittimo sotto il profilo normativo, ma nonostante l’entrata straordinaria a Faenza si è deciso di attuare comunque lo spegnimento della pubblica illuminazione”.