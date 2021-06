Un nuovo albero per ogni iniziativa elettorale: l'iniziativa di Ravenna Coraggiosa

Piantare un albero per ogni iniziativa elettorale intrapresa, da qui alle elezioni di ottobre, tramite la piattaforma Treedom.net. E’ l’obiettivo che si è dato Ravenna Coraggiosa durante la serata di presentazione del programma, “Idee coraggiose”, andata in scena a Ravenna martedì. "Una proposta semplice ma significativa, ovviamente in perfetta linea con una formazione che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi cardini, da applicare trasversalmente su ogni argomento", spiega Ravenna Coraggiosa.

Così già martedì sera, al termine dell’iniziativa alla Cà Rossa, un gruppo di giovani di Ravenna Coraggiosa ha materialmente piantato il primo alberello della campagna elettorale. Da qui in avanti, ad ogni iniziativa organizzata, il nuovo arbusto non sarà più reale (per ovvi problemi pratici e logistici), bensì sarà piantato tramite la piattaforma Treedom (treedom.net), la prima al mondo che permette di piantare alberi a distanza e di seguirne la storia on line.

"Così, man mano che la campagna elettorale entrerà nel vivo, Ravenna Coraggiosa avrà anche la soddisfazione di veder crescere un piccolo “boschetto”, a cui ovviamente chiunque potrà aggiungere ulteriori piante collegandosi allo stesso sito".