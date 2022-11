Un nuovo kebab in centro a Faenza? Liverani (Lega) presenta una mozione: "Meglio un negozio di piadina"

Una mozione per incentivare la presenza di locali “Faentini”, soprattutto nel centro storico della città. Il documento è stato presentatato ieri, mercoledì, dal consigliere comunale e regionale della Lega Andrea Liverani e sarà discusso in occasione del prossimo consiglio comunale. Una mozione di stampo e di indirizzo politico, come lo stesso consigliere spiega: "Ho ricevuto più di una segnalazione relativa all’apertura in Corso Mazzini , dove ci sono tanti negozi e bar, di una nuovo esercizio - dice Liverani -. In quella zona ci sono prevalentemente attività commerciali che vendono vestiti. E in una via come quella, nella quale in prossimità della piazza ci sono prevalentemente negozi, un’attività ristorativa che resta aperta fino ad orari notturni potrebbe comportare confusione e disagi ai residenti per l’afflusso della clientela".

Secondo le segnalazioni ricevute, come ammesso dal consigliere leghista, la nuova attività dovrebbe servire kebab, e proprio in relazione a questo punto Liverani chiarisce di non avere preclusioni sugli imprenditori, come invece ne ha sul tipo di prodotto che, nel caso, sarebbe proposto: “Non sarebbe altro che l'ennesimo 'locale multietnico' presente in pieno centro - si legge nella nota inviata - In una zona così centrale e rappresentativa della nostra città crediamo sarebbe opportuno, anche in visione di un turismo enogastronomico a 360 gradi, l'apertura di locali e ristoranti in grado di raccontare la storia del nostro territorio e delle nostre tradizioni. Il nostro centro, che troppo spesso è oggetto di atti di microcriminalità come spaccio, risse o comunque disturbi alla quiete pubblica, merita la giusta attenzione per riproporre anche la tradizione che lo ha sempre rappresentato”.

Sentito in proposito, Liverani aggiunge: "Di kebab ce ne sono già due in centro storico. Con quella mozione vorremo far sì che le attività del centro siano legate alle nostre tradizioni". Sul tema, già dibattuto in passato, relativamente ai negozi sfitti nel centro storico faentino e alla vitalità del centro stesso il consigliere replica: "Cerchiamo, soprattutto nei negozi sfitti, di agevolare le attività del territorio come piadina, ceramica e vini locali. Soprattutto in Corso Mazzini".