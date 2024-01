"Un ponticello ciclopedonale tra via Sansovino e Centro Esp": la proposta di Spadoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’affollato quadrante urbano situato sul lato sud del quartiere di viale Alberti e ad est di viale Randi potrebbe essere collegato direttamente col centro commerciale ESP e con Borgo Montone mediante un tragitto ciclopedonale. È sufficiente, allo scopo, costruire un ponticello sul canale Lama, capace di congiungere via Sansovino, oggi a fondo chiuso, con la rotonda Ungheria. Da qui si dirama via Quaroni, arteria di recente costruzione affiancata da una pista ciclopedonale, che da viale Alberti, a notevole distanza dalla sua parte abitata, arriva all’Esp sottopassando la tangenziale. Pedoni e ciclisti ridurrebbero di molto il loro percorso, evitando anche di immettersi, da un lato su viale Alberti, dall’altro su viale Randi, entrambi densamente invasi dai veicoli a motore, anche pesanti.

Da una ricerca di mercato, abbiamo dedotto che un ponticello di questo genere - di cui il canale Lama è già dotato in più punti della nostra città - può essere realizzato, se di legno lamellare o di acciaio/calcestruzzo e con piccola o media luce, con un costo di 5,5 e 5,6 mila euro, oppure di 16 mila se di acciaio reticolare e con grande luce. Essendo quindi un’opera di importo poco impegnativo, non necessita di essere inserita nel piano triennale dei lavori pubblici di competenza del Consiglio comunale, perciò realizzabile con un rapido procedimento amministrativo. Ne sottoporrò quindi la proposta alla presidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud, mentre il capogruppo di Lista per Ravenna in Comune farà altrettanto rivolgendosi al sindaco tramite un’interrogazione..

Gianfranco Spadoni (Vicepresidente del Consiglio di Ravenna Sud)