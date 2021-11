Una raccolta firme per potenziare le ferrovie ravennati: dove firmare

Il Partito Socialista avvierà una raccolta firme per chiedere di ammodernare e potenziare le linee ferroviarie presenti sul territorio della nostra Provincia. Si potrà firmare a Conselice, Faenza, Ravenna e anche online tramite il sito del partito. "La nostra proposta è nata dalla consapevolezza che la Provincia di Ravenna è fortemente caratterizzata dalla presenza di linee ferroviarie, molte delle quali sono poco servite e arretrate per quanto riguarda l’infrastruttura - spiegano i socialisti - Crediamo che sia arrivato il momento di agire verso una mobilità più sostenibile e integrata, per questo è necessario lavorare per potenziare i servizi ferroviari e ammodernare le linee. È possibile leggere la proposta completa sul nostro sito, dove abbiamo predisposto un modulo per raccogliere le firme anche online".

La proposta riguarda tutte le linee secondarie della Provincia chiedendo, ad esempio, il raddoppio delle corse sulla Faenza-Lavezzola, con prolungamento di alcune corse fino a Ferrara, due linee di tram-treno attorno a Faenza e la metro-ferrovia di Ravenna, un aumento dei treni a lunga percorrenza a Ravenna e il potenziamento della stazione di Faenza rendendola il centro di interscambio per la Romagna Nord.

"Raccogliamo le firme per portare avanti le nostre proposte affinché vengano tenute in considerazione dalla Regione, da Rete Ferroviaria Italiana e da Trenitalia - concludono i socialisti - Partiremo sabato 27 in piazza a Conselice, poi sarà possibile firmare anche a Faenza, Ravenna e, appunto, online sul nostro sito".