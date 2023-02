Una sala intitolata a Luigi Mattioli, primo vicesindaco comunista di Ravenna

Domenica 5 febbraio alle ore 10 il Partito Democratico di Ravenna intitolerà una sala della sede di via della Lirica 11 a Luigi Mattioli, storico dirigente della sinistra ravennate scomparso il 6 febbraio del 2022. Cresciuto nell’Uisp, fu dirigente della federazione del partito. Grande esperto di urbanistica divenne il primo vicesindaco comunista di Ravenna.

“Veniva sempre a trovarci in via della Lirica - lo ricorda il segretario Pd Alessandro Barattoni - e ci confrontavamo tutti con le sue idee lucide e costruttive, esposte con umiltà e discrezione. Ci sono mancate la sua curiosità e voglia di ascoltare, la sua capacità di esserci sempre nel modo giusto, gli aneddoti che raccontava con il sorriso sulle labbra. Abbiamo quindi deciso di dedicargli questo momento di testimonianza collettiva e l’intitolazione della rinnovata sala delle riunioni, quella dove ci incontriamo e discutiamo per portare sempre con noi il suo ricordo”.

L’incontro si svolgerà alla presenza della figlia Elena Mattioli e con interventi del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, del segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e di tanti altri che hanno conosciuto e lavorato con Mattioli nel suo percorso personale e politico. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.