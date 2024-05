Una scogliera per proteggere la foce del Bevano, Graziani (Pd): "Effetti positivi per la costa"

La Commissione europea, nel ambito del programma LIFE 2021-2027 ha finanziato il progetto Life NaturReef, con lo scopo di ripristinare antiche scogliere di ostriche e sabellarie. All’interno del progetto è compreso un tratto della costa dell’Adriatico settentrionale in particolare nel sito protetto della foce del torrente Bevano.

Queste due specie erano molto diffuse in passato lungo le coste romagnole, ma ora si trovano solo in pochi tratti. Esse sono in grado di fornire un importante miglioramento della qualità dell’acqua grazie alla loro continua azione filtrante, possono frenare l’energia delle onde contrastando mareggiate, erosione costiera e subsidenza che qui sono particolarmente intense.

"Verrà creata una scogliera di circa 4000 metri quadri – ha scritto in un’interrogazione la consigliera Pd Nadia Graziani – che si troverà sotto del livello dell’acqua di oltre 1,20 metri e parallela alla spiaggia. Ciò avrà un effetto positivo per varie specie marine, sul miglioramento della qualità dell’aria e sulla protezione della costa dall’erosione e dall’aggressione marina. Sabellarie e ostriche sono già parte di questo habitat e con questo intervento si potrà favorire lo sviluppo della biodiversità e degli ambienti marini che contraddistinguono questo territorio".

Per il progetto saranno impegnati vari enti tra cui il Comune di Ravenna, l’università di Bologna, il parco del Delta del Po’, la fondazione Flaminia. L’assessora Federica Del Conte ha confermato che il progetto è in corso di essere presentato presso gli uffici regionali.