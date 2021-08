Una via dedicata all'artista e mosaicista Antonio Rocchi: la proposta

Viene presentata in questi giorni in Municipio la proposta di denominazione, riferita alla toponomastica cittadina, di "Vicolo Antonio Rocchi, Ravenna 1916-2005"

Viene presentata in questi giorni in Municipio la proposta di denominazione, riferita alla toponomastica cittadina, di "Vicolo Antonio Rocchi, Ravenna 1916-2005", per il breve tratto situato tra via Portone e via Rampina, in borgo San Biagio, 20 metri di strada attualmente senza denominazione nè numeri civici, dove il Maestro ha sempre abitato. Tra i promotori in primo luogo il nipote Marcello Landi, che ricorda come "Rocchi sia stato uno degli artisti e mosaicisti più importanti del '900 e, nel 1959, fondatore dell'Istituto d'Arte, al lavoro con Gino Severini a Parigi, una personalità dell'arte e dell'insegnamento alla quale Ravenna deve molto e che merita il piccolo tributo che chiediamo alla toponomastica comunale".

Con Landi è proponente anche Giannantonio Mingozzi, che ricorda: "Rocchi fu appartenente alla 14esima Compagnia impegnata nella resistenza e nella Liberazione di Ravenna, formata da repubblicani tra i quali Jules Minguzzi, Gualtiero Calderoni e lo stesso Lino Melano. La sua camminata distinta e il portamento signorile sempre in giacca e cravatta, le serate trascorse tra amici all'ultimo piano della Casa del Popolo di via Paolo Costa e la passione laica e patriottica mai dimenticata ne fanno uno dei grandi protagonisti della storia ravennate e dell'amore per la città".

Il presidente della Fondazione Cassa di Ravenna, Giuseppe Alfieri, nel sottoscrivere la proposta ricorda che quest'anno La Cassa e la Fondazione dedicheranno proprio all'opera di Antonio Rocchi il tradizionale volume di fine d'anno, curato da Franco Gabici, che conterrà le immagini di tante delle opere più significative e conosciute dell'artista e i tratti salienti del suo impegno per Ravenna e per mantenere vive le scuole d'arte e di mosaico.