Vaccini anticovid e aiuti per le imprese: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 9 marzo alle 15.30 si riunisce il Consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Vaccinare subito gli assistenti dei medici e dei pediatri – Il caso esemplare del Veneto (zona gialla)” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Vaccinazione urgente per le persone con disabilità cognitiva” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Vaccini a docenti con residenza fuori regione: un problema” presentato da Samantha Tardi (CambieRà). Seguiranno le interrogazioni: “Restauro portale San Giovanni Evangelista” e “Borse di studio intitolate Angelo Mariani” presentate da Daniele Perini (Ama Ravenna).

Saranno quindi trattate le mozioni: “L'assegnazione di incarichi da parte del Comune solo a cooperative che assicurano ai propri lavoratori il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali dal CCNL di settore” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Il servizio assistente ai bagnanti così non va” presentata da Emanuele Panizza (Gruppo Misto); "Adozione di un piano economico straordinario per il sostegno ad imprese e liberi professionisti ravennati in difficoltà per effetto dell'emergenza da coronavirus" e “Ridurre gli affitti per le attività economiche del centro storico” presentate da Veronica Verlicchi (La Pigna).

Infine gli ordini del giorno: “Per sostenere l'alimentazione ad idrogeno del treno di Dante sulla linea Firenze - Faenza – Ravenna” presentato da Patrizia Strocchi (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Art.1), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Daniele Perini (Ama Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune); “Destinazione imposta di soggiorno si passi dal Consiglio comunale” presentati da Samantha Tardi (CambieRà), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna), Learco Vittorio Tavoni (Lega Nord), Nicola Pompignoli (Lega Nord), Samantha Gardin (Lega Nord), Alberto Ancarani (Forza Italia), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Emanuele Panizza (Gruppo Misto); “Correggere la targa relativa alla giornata del ricordo presso la sede del Consiglio territoriale del mare” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia).