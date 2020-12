Vaccino anticovid al Pala De Andrè, De Carli (PdF): "Serve un punto vaccini anche nel faentino"

“Le dichiarazioni rilasciate dalla direzione dell’Asl sulle modalità di somministrazione dei vaccini per il contrasto al Covid-19 ci preoccupano e non poco: immaginare un unico punto di vaccinazione provinciale a Ravenna (negli spazi già adibiti del Pala De Andrè) è una scelta sbagliata che va rivista. Non possiamo chiedere ai cittadini dell’Unione Romagna Faentina, in particolare a quelli residenti nei comuni dell’area montana, di farsi un viaggio così lungo per vaccinarsi. Sopratutto se si tratta di anziani, persone fragili e sole”. E' quanto dichiara Mirko De Carli, consigliere comunale del Popolo della Famiglia a Riolo Terme.

“L’annuncio di un’ipotesi al vaglio di altri punti di vaccinazione non ci può trovare soddisfatti perché rischia di essere solo un annuncio - continua - monitoreremo con puntualità la situazione affinché arrivi a breve una scelta definitiva che vede nel faentino l’apertura certa di un punto di vaccinazione. La popolazione dell’Unione faentina ha bisogno di un punto di prossimità adeguato e di facile accesso per un servizio fondamentale al contrasto al Covid-19 come quella della vaccinazione”.