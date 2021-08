Valle della Canna, la Pigna: "Grazie a cacciatori, pescatori e associazioni venatorie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Noi ravennati della Lista la Pigna di Forese in Comune esprimiamo il nostro ringraziamento ai cacciatori, ai pescatori e alle associazioni venatorie per aver prestato volontariamente la propria opera, al fine di salvaguardare la fauna e l'ambiente della Valle della Canna. Anche lunedì il nostro candidato al Consiglio Comunale Ygor Berardi, insieme a molti cacciatori e pescatori, é stato impegnato nelle cure degli uccelli malati di botulino, per raccogliere gli esemplari morti (fortunatamente pochi) e per trasferire il pesce. I veri eroi sono ancora una volta i cacciatori e i pescatori: é grazie alla costante presenza di Giancarlo Mariani, impegnato nel consueto censimento degli esemplari della Valle, che è stato scoperto l'inizio del contagio da botulino.

Davvero sconcertante, invece, il sindaco uscente de Pascale che ha tentato di far credere ai ravennati che si stava lavorando per salvaguardare l'ambiente, quando in realtà la valle non é mai stata bonificata. E' del tutto chiaro che i censimenti sono l'unico strumento per monitorare lo stato di salute della Valle della Canna. Il prosciugamento della Valle della Canna andava realizzato 2 anni fa, ovvero subito dopo il disastro ambientale che aveva portato alla morte di oltre tremila uccelli. Non è stato fatto, come non è stato fatto a fine nidificazione di quest'anno, il momento più propizio per intervenire. Sono diversi i pericoli in cui può incorrere l'ambiente vallivo e la presenza quotidiana di cacciatori e pescatori ci rassicura per eventuali pronti interventi. Essi sono una certezza per la protezione dell'ambiente ravennate. E' nostra intenzione, quando saremo chiamati ad amministrare il Comune, riconoscerne il merito non solo a parole ma anche con i fatti. La Giunta Verlicchi valorizzerà fortemente queste figure indispensabili per tutelare, proteggere e valorizzare le nostre zone umide.

Ygor Berardi, candidato al Consiglio Comunale per La Pigna