Valorizzazione del borgo San Rocco. Margotti (PD): “Pratiche esemplari per la città”

Il Partito Democratico di Ravenna e in particolare il circolo PD Casadei Monti mirano alla valorizzazione del borgo San Rocco. È stato infatti attivato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di sviluppare un progetto complessivo di rinnovamento del quartiere. Recentemente sono state promosse iniziative con la collaborazione dei negozianti del borgo, iniziative che hanno riscosso successo, con una grande partecipazione da parte della cittadinanza.

"Voglio ringraziare il consiglio territoriale e l’assessora Randi – ha detto il segretario comunale Lorenzo Margotti – per l’interesse che ha dimostrato nella sua risposta al question time posto dalla consigliera Gottarelli. L’amministrazione ha ritenuto importante sostenere gli eventi che si sono organizzati e provvedere al materiale di volantini e manifesti per la diffusione. Queste pratiche di comunità si intrecciano con i servizi territoriali presenti, creando sinergie, valorizzando tutte le risorse e creando nuove potenzialità".

"Il borgo San Rocco è anche un luogo ammirabile per le sue botteghe che si distinguono per la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Vivere il proprio quartiere insieme agli altri abitanti è un rituale dal quale scaturiscono privilegi non indifferenti, compreso quello di favorire i negozi di vicinato che talvolta sono in difficoltà - conclude Margotti - Facendo la spesa sotto casa non si acquista soltanto ma ci si fa compagnia, si chiacchiera, si vive appieno la vita della comunità locale. Quella del borgo è un’area che può fare da esempio per la città".