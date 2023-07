Vasi (PrI): "Incrementare la raccolta rifiuti a Lido di Classe"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sono numerose le segnalazioni dei cittadini di Lido di Classe che lamentano uno stato di degrado dovuto ai cassonetti della raccolta differenziata stracolmi, che portano alle volte anche a depositarla in asfalto. Risulta quindi di fondamentale urgenza, e di importante monito per il futuro, incrementare le raccolte dei rifiuti per evitare che vi siano ulteriori situazioni di disagio, Nel periodo estivo soprattutto, quando queste zone sono densamente vissute da tanti turisti, risulta esserci un importante squilibrio con gli abitanti che vi sono in inverno, particolare da tener conto, oltre che delle fruizioni giornaliere che producono immondizia che deve essere a prescindere della provenienza del turista smaltita. Con un question time unito a una segnalazione agli uffici opportuni farò il punto su quanto accaduto nelle ultime settimane nella nota meta turistica Ravennate. Oggi, però, è fondamentale che si risolva il problema con celerità.

Andrea Vasi, capogruppo Pri in consiglio comunale