Velox non omologati, piste ciclabili e alluvione: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 9 luglio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Posizionamento pericoloso dei contenitori dell’immondizia in via Bovini”, presentato da Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Ciclopedonale di Marina Romea all’ultimo giro di giostra” e “Condominio popolare di via Dorese cade a pezzi. Progetto di restauro al punto zero”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Seguiranno le interrogazioni: “Allagamento dei terreni Cab Terra. Nota tecnica del Consorzio di bonifica. Valutazioni oggettive” e “Una pista ciclabile per i lavoratori portuali senza auto, presentate da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; "Necessarie modifiche per la sosta nel parcheggio ex Callegari", a cura di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Successivamente saranno esaminate e votate le seguenti proposte di deliberazione “Vertenza promossa innanzi al tribunale di Ravenna per l'acquisizione di un immobile per maturata usucapione - Approvazione schema di accordo transattivo e manifestazione di volontà per la cessione di porzioni immobiliari” su cui relazionerà l’assessore al Patrimonio Igor Gallonetto; “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del Bilancio 2024/2026 e ricognizione stato di attuazione programmi”, che sarà illustrata dall’assessora al Bilancio Livia Molducci. Infine l’ordine del giorno “Obbligatorio sospendere gli autovelox e velobox non omologati” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.