Verde pubblico, la Pigna denuncia: "Sfalci e manutenzione inesistenti, situazione fuori controllo"

Ormai non si contano più le segnalazioni che arrivano al nostro gruppo consiliare e ai nostri consiglieri territoriali riguardo il mancato sfalcio dell'erba sul territorio comunale. D'altra parte, basta girare in città, così come ne nostri Lidi e nel nostro Forese, per vedere il grado di incuria che ormai regna ovunque sovrano. Oltre alla situazione tutt'altro che rosea della raccolta rifiuti, della manutenzione delle strade e della pulizia di alcune zone del nostro Comune, si registra una sempre più crescente e preoccupante mancanza di manutenzione del verde pubblico, a cominciare proprio dallo sfalcio dell'erba. I governanti ravennati ci raccontano che i fondi sono pochi, che il nostro comune è troppo grande, che i fenomeni climatici rendono sempre più ardua la programmazione degli sfalci. Tutte scuse per nascondere la vera causa di tutto questo: il totale menefreghismo di questa amministrazione comunale verso la preservazione e quindi il decoro del nostro territorio.

A questo si aggiunga il fatto che la maggior parte dei soldi comunali stanziati per la manutenzione del verde pubblico vengono erosi da innumerevoli passaggi di "mano" attraverso un complesso mosaico di società, per il quale solo una parte dei fondi può essere poi impiegata per coprire i costi degli sfalci. E così ci ritroviamo con l'erba alta in ogni dove con tutti i rischi connessi: sicurezza stradale e di salute pubblica. C'è poi da chiedersi a cosa serve essere solerti cittadini che fanno il trattamento antizanzare nella propria abitazione, se poi il Comune in primis non si preoccupa di eliminare tutte le potenziali fonti di proliferazione lavarle. Come lista civica, insistiamo da anni affinche anche la manutenzione del verde comunale venga in riportata in seno agli uffici dell'Ente così da eliminare inutili costi, ottimizzare il servizio e favorirne il controllo. Ma anche a questa nostra ripetuta richiesta la Giunta Pd fa orecchie da mercante, convinta com'è di non voler sciogliere quelle società che sostengono il valzer di poltrone e di lauti stipendi.

Lista civica La Pigna