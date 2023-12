Verdi-Europa Verde: "Prima un programma condiviso di svolta ecologica, poi le candidature a sindaco"

I Verdi-Europa Verde di Lugo intervengono sulle indiscrezioni su possibili candidature a sindaco del centrosinistra. "Da tempo ci si interroga su quale possa essere il candidato sindaco del centrosinistra di Lugo per il dopo Ranalli e in questi giorni il Pd ha annunciato alla stampa il suo candidato. Prima di cominciare a fare nomi, però, occorre costruire un programma chiaro e condiviso che preveda come priorità una svolta ecologica".

"Dopo l'alluvione di maggio, uno dei tanti eventi, forse il più drammatico, che dovrebbero farci capire che la strada intrapresa non è certo quella giusta. Non si può far finta di niente e continuare come prima. Tutto va ripensato alla luce del cambiamento climatico in atto. Non basta una buona amministrazione dell'esistente, ma serve una svolta ecologica. Senza questa priorità condivisa non siamo interessati ad alleanze. Nè, tantomeno, a dinamiche di piccolo potere sulle candidature".