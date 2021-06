Verlicchi (La Pigna): "La mia giunta realizzerà la Ravegnana Bis"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Con la Giunta Verlicchi verrà realizzata la Ravegnana Bis, ideata dall'Ing. Andrea Barbieri de La Pigna e Ravenna. Il porto e i lidi Sud avranno finalmente un collegamento sicuro e veloce con la città di Forlì. La Ravegnana Bis unirà Ravenna a Forlì, partendo dallo svincolo della E45 di Osteria e utilizzando le 3 strade provinciali esistenti, con poco meno di 12 km si arriverà alla rotonda che immette al casello autostradale di Forli. Un tracciato che non prevede ponti o sottopassi, bensì l'allargamento delle strade provinciali esistenti con conseguente contenimento del consumo di suolo. La Ravegnana Bis é un investimento dai costi contenuti,sostenibile e realizzabile in meno di 2 anni e darà un grande beneficio economico per lo sviluppo di Ravenna, del porto, del turismo e delle aree artigianali e commerciali delle Ville Unite. Un territorio, quest’ultimo, fortemente in crisi ormai da anni e alle prese con la desertificazione economica e la chiusura di tantissime attività artigianali e commerciali.

Gli incidenti stradali degli ultimi mesi, compreso ultimo quello di giovedì scorso sulla vecchia Ravegnana, sono un'ennesima prova che non é pensabile procedere nella scelta di de Pascale e di Bonaccini, con il benestare di alcuni partiti di pseudo opposizione, di riqualificare l’attuale tracciato. Noi siamo per lo sviluppo economico e per l’occupazione; de Pascale per il mantenimento della situazione che ha già causato e altre ne creerà gravi nei prossimi a carico di Ravenna, del nostro porto e dei nostri lidi. C’è da chiedersi come pensa de Pascale di beneficiare dell'aeroporto di Forli utilizzando l’attuale Ravegnana. E ancora perché de Pascale vuole continuare a lasciare isolata Ravenna, il porto, i lidi Sud e le frazioni delle Ville Unite? Perché de Pascale vuole rattoppare la vecchia Ravegnana, spendendo di più e senza ottenere benefici? Di sicuro c’è che tra noi e de Pascale ci sono visioni estremamente differenti: lui, il Pd e il Pri vogliono continuare a tenere Ravenna nell'isolamento a cui l'hanno costretta. La Pigna vuole collegamenti che portino Ravenna a essere velocemente collegata con il resto d'Italia e d'Europa.

Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna