Verlicchi (La Pigna): "Mettere in sicurezza l'incrocio tra via Cella e via Beveta a Santo Stefano"

Mettere in sicurezza l'incrocio tra via Cella e via Beveta in località Santo Stefano: è quanto chiede la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi, che sul tema ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale. "L'incrocio tra la via Cella e via Beveta il località Santo Stefano risulta, da sempre, pericoloso - spiega la consigliera - Numerose sono state, infatti, negli anni le lamentele dei ravennati residenti nella località e nei paesi delle Ville Unite. In passato detto incrocio è stato anche oggetto di interventi che però non hanno risolto il problema; considerato che sono in corso lavori di sistemazione di detto incrocio allo scopo di metterlo in sicurezza, si interroga il sindaco e la giunta comunale per sapere se i lavori in corso saranno definitivi o se si prospetta un intervento temporaneo come i precedenti ed entro quale data saranno conclusi i lavori".