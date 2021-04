Verso le amministrative: nelle file del centrodestra anche la lista "Cambiamo con Toti"

"Cambiamo con Toti è al lavoro per essere in campo alle prossime elezioni amministrative nei comuni dell'Emilia Romagna nello schieramento del centrodestra". Lo annuncia la coordinatrice regionale Francesca Gambarini. "L'obiettivo - spiega Gambarini - è presentare nostre liste nei comuni capoluogo Bologna, Rimini e Ravenna. Rimaniamo naturalmente aperti alla possibilità di aderire a raggruppamenti più ampi, in cui confluiscano più realtà civiche e del centrodestra e nei quali inserire nostri candidati. Vogliamo contribuire a raggiungere quel grande ed importante risultato che sarebbe la vittoria dei candidati sindaci di centrodestra per portare finalmente una ventata di novità all'interno delle amministrazioni comunali e liberarle da quel sistema di potere rosso che le controlla da anni".

"Siamo al lavoro per individuare le persone migliori da inserire nelle nostre liste per portare competenza, capacità, impegno e passione. Non vogliamo semplicemente piantare una bandierina ma vogliamo portare in Emilia Romagna il buon governo che il presidente Toti ben rappresenta - prosegue Gambarini -. Riteniamo che la presenza di Cambiamo sia importante per allargare lo schieramento di centrodestra e radunare tutte quelle persone di orientamento liberale, che dalla politica vogliono ascoltare proposte concrete e vedere problemi risolti".