Verso le elezioni: il Pd lancia il confronto con i ravennati attraverso le “Primarie delle idee”

Si apre il confronto con i cittadini per condividere le proposte a favore di Ravenna. Venerdì mattina il segretario comunale del Pd Marco Frati e il segretario regionale Paolo Calvano hanno presentato le “Primarie delle idee”, iniziativa che si svolgerà il 19 e 20 giugno nei circoli del Pd del comune di Ravenna. All’interno dei tavoli programmatici, il Partito Democratico ha elaborato una serie di proposte per la città a sostegno della candidatura di Michele de Pascale a sindaco di Ravenna. È stato inoltre svolto un sondaggio online dal quale sono state tratte alcune suggestioni dei cittadini. In occasione delle Primarie delle Idee i cittadini avranno modo di esprimersi su queste proposte, arricchendole con il loro punto di vista e le loro esperienze. In ogni circolo ci saranno assessori, consiglieri comunali e territoriali del Comune di Ravenna con cui parlarne.

“Nello stesso giorno in cui, in altre città, ci saranno primarie per scegliere i candidati – ha detto Marco Frati - noi abbiamo deciso di confrontarci con i cittadini sui progetti da mettere in campo per i prossimi anni. Date le nuove modalità che la situazione sanitaria ci ha imposto abbiamo iniziato a coinvolgere le persone attraverso un questionario online e poi abbiamo proseguito il percorso con dei gruppi di lavoro che si sono concentrati su diverse tematiche su cui abbiamo costruito questa iniziativa. Chi parteciperà avrà modo di manifestare la propria opinione su venti punti che riguardano le prospettive del nostro territorio. Ritrovarsi in 23 circoli o gazebo, dove saranno presenti anche assessori, consiglieri regionali, comunali e territoriali, ci darà l’occasione, dopo tanti mesi, di tornare a confrontarci anche in presenza”.

“A Ravenna la convergenza unanime del Pd e della coalizione sul candidato sindaco – ha aggiunto il segretario regionale Paolo Calvano - ci ha consentito di concentrarci sulle cose da fare per la città. Quello che oggi ci presenta il Pd di Ravenna è l’ultimo tassello di un percorso partito da lontano e che ha avuto al centro le priorità per tutta la comunità. Questa mobilitazione sulle idee non è scontata e determinerà il ritorno al contatto con le persone di cui abbiamo voglia e bisogno. Il programma sarà così determinato da un’intelligenza collettiva, questo è il contributo che vogliamo provare a dare al desiderio di ripartenza dei cittadini e delle imprese.”

Il calendario degli eventi

18 giugno, ore 19 Circolo di San Pietro in Campiano, via del Sale 81. Pizzata.

19 giugno, ore 17.30 Circolo di Campiano, Bartolla Caffè, via Petrosa 203. Aperitivo.

19 giugno, ore 19 Ponte Nuovo, Bar Romea, via Romea Sud 95. Evento partecipativo e aperitivo.

20 giugno, ore 8.30-12 Circolo D’Attorre, via Maggiore 71. Caffè, piccolo buffet e spettacolo musicale

20 giugno, ore 8.30-12 Circolo Casadei Monti, via San Mama 73. Biciclettata di quartiere

20 giugno, ore 9-12.30 Terzo Circolo, via Tomaso Gulli 124

20 giugno, ore 9-12 Circolo di Ponte Nuovo, sede PD, Romea Sud 95

20 giugno, ore 9-12 Circolo di Classe, via Classense 88/h

20 giugno, ore 9-11 Circolo di Porto Fuori, via Staggi 4

20 giugno, ore 9-12 Circolo di Borgo Montone, via Fiume Abb.to 312

20 giugno, ore 9-12.30 Circolo di Mezzano, via Bassa 34

20 giugno, ore 12 La Cangina, Grattacoppa. Pranzo di autofinanziamento

20 giugno, ore 9.30-12.30 Circolo di Piangipane, via Piangipane 155

20 giugno, ore 9.30-12.30 Circolo di Santerno, sala Arci, via Santerno Ammonite 347

20 giugno, ore 9.30-12.30 Circolo di Camerlona Luna Rossa, via Reale 44

20 giugno, ore 9.30-12.30 Circolo di San Michele, via Faentina 310

20 giugno, ore 9-13 Circolo di Fosso Ghiaia, via Romea Sud 423/a

20 giugno, ore 9-12 Lido Adriano, banchetto in piazza Vivaldi

20 giugno, ore 9-12 Circolo di Punta Marina, viale dei Navigatori 31

20 giugno, ore 10-12 Circolo di Porto Corsini, via Po 15/a

20 giugno, ore 8.30-12 Circolo di Casal Borsetti, via Bonnet 1

20 giugno, ore 9-13 Circolo di Sant’Alberto, via Nigrisoli 111. Caffè di benvenuto

20 giugno, ore 9-13 Circolo di Mandriole, via Carrarrone Matteucci 31

20 giugno, ore 10-13 Circolo di San Pietro in Trento, via Taverna 140

20 giugno, ore 12 Circolo di Borgo Sisa, via Alietti 8. Pranzo di autofinanziamento

Foto Massimo Argnani