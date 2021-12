"Via Argine Sinistro Montone pericolosa da percorrere": se ne discute in consiglio

Giacomo Ercolani e Gianfilippo Nicola Rolando, rispettivamente consigliere e capogruppo della Lega, hanno presentato un'interrogazione sulla situazione della via Argine Sinistro Montone. "Gli agricoltori della zona segnalano come le attuali condizioni della via la rendano pericolosa da praticare - segnalano i due consiglieri - Attualmente via Argine Destro Montone è in attesa di attuazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria volto a ripristinare interamente la pavimentazione di un tratto, per una lunghezza di circa 700 metri. Risultano evidenti lo stato della strada e le connesse difficoltà per gli agricoltori della zona che necessitano di utilizzare quotidianamente la via per lavoro. Non siamo al momento a conoscenza di progetti per l’allargamento dell’intera via. Si interroga il Sindaco e la Giunta comunale per sapere se sono previsti altri progetti relativi alla manutenzione di via argine destro Montone, se la strada sia di esclusiva competenza comunale, se siano in valutazione progetti relativi ad un allargamento della via o se vi sia già nelle intenzioni dell’amministrazione di sviluppare tali progetti".