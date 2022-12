Via Baiona, bollette ed estrazioni di gas: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì 22 alle 15.15 si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Via Baiona, scivolosa pattumiera di fanghi del porto. Abitanti in rivolta” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Stato dei lavori della piastra polivalente a Savarna” presentato da Nadia Graziani (Pd); “Strade come acquitrini pericolosi a Ravenna” presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia).

Seguirà la trattazione delle seguenti interrogazioni: “Cloudfisher: la nebbia è una risorsa idrica” presentata da Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); “Ravenna città accessibile” presentata da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Istituiamo la consulta delle valli e pinete per una governance sempre più efficiente del nostro patrimoni ambientale” presentata da Chiara Francesconi (Gruppo misto); “Area sgambamento cani e area picnic” presentata da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); Parco pubblico di via Vicoli - quali tempistiche per i lavori” presentata da Renald Haxhibeku (Pd); “Ravenna Coraggiosa: preoccupazioni per la posizione del governo sul superamento delle 12 miglia per l'estrazione del gas” presentata da Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa).

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Autorizzazione al rilascio di parere in deroga per opere di realizzazione di una nuova costruzione nel ambito del piano di attuazione del Pnrr missione 6 - salute - componenti 1.1 e 1.3 relativa alla Casa della comunità ed all'ospedale di comunità della città di Ravenna – Darsena” presentata dall’assessora Federica Del Conte; “Schema di nuova convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda casa Emilia-Romagna (Acer) della provincia di Ravenna del servizio di gestione dell'edilizia residenziale sociale” presentata dall’assessore Gianandrea Baroncini.

Inoltre sarà presentata dall’assessora Federica Del Conte la “Ratifica - ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - deliberazione di Giunta comunale pv 590 del 20/12/2022 avente ad oggetto: Pnrr componente m5c2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, misura 3, investimento 3.1 sport e inclusione sociale - cluster 2 - lavori di rigenerazione finalizzati all'efficientamento energetico dell'impianto esistente Palazzo delle arti e dello sport Mauro De andrè di Ravenna - variazione al Dup, al bilancio di previsione, al programma triennale ll.pp e al piano investimenti 2022/2024 annualità 2022 cup c63i22000050006”. Infine sarà discusso l’ordine del giorno “Misure per abbattere il caro bollette di Hera” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).