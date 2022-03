Via Baiona, porto e Villa Callegari: si riunisce il consiglio comunale

Martedì, alle 15.45, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità di videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta al question time “Far West in via Baiona. Circolazione selvaggia e incontrollata nel tratto delle Industrie lato valle” presentato da Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare). Seguiranno le interrogazioni: "Completamento di via del Drizzagno a Sant'Alberto" presentata da Stefania Beccari, consigliera del gruppo Pd; "A quando una nuova vita per Villa Callegari?" di Fiorenza Campidelli, consigliera Pd; ”Modifica alla viabilità di via San Mama, non bastano i proclami, ai cittadini residenti ed esercenti servono i fatti, e servono presto”, presentata da Filippo Donati e Nicola Grandi, capogruppo e consigliere gruppo Viva Ravenna; "Camere di commercio di Ravenna e di Ferrara: no alla fusione, sì all'autonomia" da parte di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Escavo del porto permessi mancanti e bando pubblicato ad intermittenza”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-città forese lidi.

Si passerà all’esame e al voto delle proposte di deliberazione: “Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno presentazione ed avvio discussione” che sarà illustrata da Giacomo Costantini, assessore al Turismo; “Addizionale comunale Irpef. Approvazione regolamento e determinazione aliquote per l'anno 2022”; “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2022”; “Approvazione documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024”; “Approvazione bilancio di previsione 2022-2024” che saranno presentate e descritte da Livia Molducci, assessora al Bilancio.

La discussione e la votazione del Bilancio di previsione e delle delibere ad esso correlate proseguirà nella seduta del Consiglio comunale di venerdì 11 marzo alle 15.