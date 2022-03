Via Baiona, Schiano (M5S): "Collegamenti sicuri e piste ciclabili. Un passo in avanti per lavoratori e turisti"

Qualche tempo fa il capogruppo del Movimento 5 stelle a Ravenna, Giancarlo Schiano, ha indetto un ordine del giorno, in seguito alla richiesta di Alessio Lombardi, rappresentante Lavoro Sicurezza Marcegaglia Ravenna per chiedere collegamenti sicuri tra la pista ciclabile di via Baiona ed i vari poli industriali limitrofi. Schiano e Lombardi hanno infatti raccolto varie segnalazioni da parte di cittadini e dipendenti delle imprese operanti nel tratto di via Baiona che collega Ravenna com Porto Corsini, la Pialassa e la pineta San Vitale per poi richiedere l’implementazione del progetto della pista ciclabile attualmente in essere.

"L’ordine del giorno ha permesso al Consiglio Comunale di esprimersi favorevolmente alla richiesta, aggiungendo i raccordi ciclopedonali e favorendo, di fatto, il raggiungimento del posto di lavoro per centinaia di dipendenti delle principali aziende industriali site in via Baiona, come la stessa Marcegaglia - sostiene Schiano - Questo ordine del giorno rientrerà nel percorso di realizzazione della ciclovia turistica nazionale “Adriatica” anche visto quanto sopra detto rispetto alla promozione di percorsi 'casa – lavoro' agevoli e sicuri ed alla sua funzione di rimagliamento con i lidi Nord, con il percorso “Adriabike”, con le zone naturali del Parco del Delta e con il terminal crociere. Il progetto ha come obiettivo quello di incentivare l’utilizzo della bicicletta o di qualsiasi altro mezzo che non produca emissioni di CO2, senza limitarli al tempo libero o al turismo slow".