Via Carraia Vangaticcio, Ancisi: "Strada dimenticata da tutti"

Via Carraia Vangaticcio si trova tra Madonna dell'Albero e San Bartolo, frazioni a pochi chilometri dal centro città o, come direbbe lo slogan di un famoso agriturismo della zona, “alle porte della città”. La via connette via Dismano a via Cella e si trova ad un paio di chilometri dalla statale Adriatica. Nacque come privata, ma divenne comunale oltre 20 anni fa. È una strada normalmente abitata, oggi da 35 residenti, compresi 7 ultrasettantenni. È comunque oggetto di un traffico “esterno” non trascurabile, sia come arteria di connessione tra due importanti strade provinciali, sia per la folta clientela dell’agriturismo, sia ovviamente per i mezzi agricoli. Tra i vari problemi che si annoverano, ci sono i seguenti in ordine d'importanza, posti svariate volte dai residenti all’amministrazione comunale, senza alcun esito:

Totale mancanza d' illuminazione. Non c'è e non c'è mai stato un singolo lampione. Di sera è completamente buia, creando non pochi problemi di sicurezza e favorendo la criminalità. In caso di maltempo poi si pone a rischio la sicurezza stradale. L'imboccatura da via Dismano è strettissima, tanto da non consentire il passaggio delle operatrici agricole (mietitrebbie, ecc.). Chiedo pertanto al sindaco se e come intende porre alla attenzione sua e dei competenti servizi dell’amministrazione comunale la necessità di dare soluzione, almeno dignitosa, ai problemi di via Carraia Vangaticcio sopra esposti. Pongo in indirizzo anche: la sede del Consiglio territoriale di Ravenna Sud, affinché questa interrogazione sia consegnata alla sua presidente, al fine che il problema della pubblica illuminazione figuri tra le priorità degli interventi, al momento in discussione, da segnalare alla Giunta comunale; il dirigente del servizio Mobilità e Viabilità per segnalargli direttamente il problema della strettezza dell’imboccatura della strada in oggetto con via Dismano.



Alvaro Ancisi

(capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare)