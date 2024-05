Via libera alla riqualificazione del parco a Lido di Dante: "Nuove recinzioni e illuminazione"

Può partire la riqualificazione del parco Guido da Montefeltro a Lido di Dante, una situazione segnalata in primis dai cittadini della località e raccolta dal consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. Una situazione che si trascinerebbe sin dal 2021 quando erano stati segnalati "numerosissimi lampioncini, circa 20, non funzionanti, in particolare nei vialetti di attraversamento e nelle zone con giochi per bambini", oltre che "numerose staccionate di arredo urbano e di delimitazione dei parcheggi rotte o divelte che necessitano di sostituzione".

Per ripristinare "la decorosità, la decenza e la sicurezza del parco-giardino Guido da Montefeltro", il consigliere Ancisi ha quindi presentato un ordine del giorno, a cui ha collaborato, nel corso della seduta del Consiglio comunale del 14 maggio, il consigliere Renald Haxhibeku, sottoscrivendolo a nome del Pd. Il documento, poi approvato all’unanimità, invita sindaco e giunta comunale “a far sì che, in previsione della prossima stagione estiva, sia rimosso dal parco giardino Guido da Montefeltro di Lido di Dante ogni elemento ammalorato o precario riconducibile alle staccionate deteriorate poste come delimitazione dei parcheggi, e di sollecitare, per ciò che concerne la pubblica illuminazione, il Servizio Strade a porre in essere i necessari interventi di ristrutturazione o sostituzione dei punti luce esistenti”.

Intervenendo nel dibattito, l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto ha anticipato a nome della Giunta: “Sulle recinzioni abbiamo deciso di sostituirle, o integrarle dove assenti, trattandosi di strutture in legno il cui ammaloramento è sempre molto più significativo rispetto alle reti metalliche. Per quanto riguarda il discorso dell'illuminazione, che non è stata sostituita anche per la vetustà dell'impianto, va detto che, da quando è aumentato il costo dell’energia, abbiamo iniziato a sostituire le lampade in essere con dei led, naturalmente molto più economici. Non occorrendo cambiare la struttura dell’impianto, come giustamente è stato anche precisato nell'ordine del giorno, bensì darle una maggiore adeguatezza, abbiamo valutato di provvedere ad interventi di sostituzione o ristrutturazione laddove si rende necessario anche il cambio delle lampade rispetto a quelle vetuste del passato”.