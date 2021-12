Via Salietti pericolosa, Esposito (FdI): "I cartelli stradali 'degrado da radici' non bastano"

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Renato Esposito, ha presentato un question time in consiglio sul degrado di via Salietti. "Da tempo ormai la zona di via Salietti antistante il parcheggio della Coop Faentina è interessata da uno stato di enorme degrado, con avvallamenti ed enormi dossi che rendono estremamente pericoloso il transito sia ai pedoni che alle auto - spiega il consigliere - L’unico rimedio posto in essere dall’amministrazione comunale è stato quello di apporre cartelli che segnalavano il pericolo dovuto al degrado da radici. Tali cartelli sono stati apposti in loco già molti mesi fa e sembra che siano l’unico rimedio posto in essere da chi invece dovrebbe provvedere e con sollecitudine al ripristino del buon funzionamento della strada e alla tutela della pubblica incolumità. Chiediamo a sindaco e Giunta quando saranno effettuate le necessarie opere per ripristinare la funzionalità della via Salietti e quando si intende ripristinare la piena fruibilità dei marciapiedi della adiacente via Maggiore, anch’essi pieni di cartelli che indicano “pericolo per degrado radici” e quindi salvaguardare al meglio l’incolumità dei nostri concittadini".