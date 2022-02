Viabilità da 'far west' in via Baiona, Ancisi (LpRa): "Circolazione selvaggia e incontrollata"

Risale al 23 gennaio 2020 la presentazione al Comune di Ravenna di un progetto preliminare di Marcegaglia per realizzare, nella fascia di terreno incolto tra via Baiona e lo stabilimento, un sistema di viabilità e di parcheggi privati per consentire l'accumulo dei mezzi pesanti in attesa di entrare in fabbrica senza sostare nella carreggiata stradale. Questo progetto avrebbe dato risposta al “problema di viabilità, diventato ormai cronico, in prossimità dell’ingresso della Marcegaglia di Ravenna in via Baiona”, dove - come sollevato da un comunicato Fim-Cisl della rappresentanza aziendale nei primi giorni di marzo 2021 - “una lunga fila di mezzi pesanti blocca la circolazione, costringendo i lavoratori che devono recarsi al lavoro o che devono tornare a casa, a manovre azzardate e pericolose per superare la colonna dei camion fermi lungo la strada che impedisce completamente la visibilità”.

"Nell’interrogazione che presentai allora al sindaco - spiega il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi - affermai che in tal modo “si potrà risolvere strutturalmente un nodo complesso […] che grava su via Baiona, tra i tanti suoi problemi di grave inadeguatezza e insicurezza”, tenendo però conto che i tempi tecnici per passare dalla progettazione preliminare al termine dei lavori “non possono essere di pochi mesi”. Chiesi perciò all’amministrazione comunale di adoperarsi per restringere al massimo questi tempi e “di adottare nel frattempo uno o più provvedimenti capaci di dare sollievo agli ingorghi pericolosi tra traffico merci pesante e traffico leggero dei lavoratori in ingresso o in uscita dallo stabilimento”".

La risposta del sindaco, datata 23 marzo 2021, fu in sostanza la seguente: “Già dal mese di aprile, in via temporanea verrà modificata la viabilità lungo i due rami della via Baiona, prevedendo un senso unico est-ovest nel tratto terminale della camionabile che momentaneamente risolverà le problematiche viabilistiche con una particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori dello stabilimento, degli autotrasportatori, dell’utenza stradale. Contemporaneamente la Polizia Locale si è impegnata a intensificare l’attività di controllo”.

"Non erano le soluzioni richieste dalle rappresentanze civiche dei Lidi Nord, sostenute da Lista per Ravenna, ma ne prendemmo atto - continua Ancisi - Ad un anno quasi da allora, questa parte dei problemi di via Baiona ci è stata rappresentata drammaticamente, come segue, da un lavoratore molto attento e responsabile: "Vorrei segnalare una situazione di estremo pericolo di percorribilità della via Baiona sul lato delle valli da quando la circolazione è stata modificata per alleggerire il traffico in ingresso ai mezzi pesanti allo stabilimento Marcegaglia. In quanto lavoratore nell'area Enel/Bunge/Pir, assisto quotidianamente, recandomi al lavoro, ad infrazioni continue e a minacce per l'incolumità dei guidatori che rispettano il codice della strada. Ieri ho assistito al totale non rispetto del cartello di “dare la precedenza” alla rotonda Alma Petroli, in quanto tre TIR non solo non hanno rallentato, mancando di concedere la precedenza alle automobili in transito, ma addirittura non hanno rispettato il divieto di utilizzo della corsia verso sud, nella quale compare il divieto di transito ai mezzi pesanti oltre un certo peso. Segnalo anche la totale mancanza di rispetto del “divieto di sorpasso” nel tratto di corsia da via Canale Magni verso Porto Corsini. Ad ogni transito in questo tratto assisto a continui sorpassi a velocità assurde (fino a 100/120 Km/h), nei punti pericolosi in procinto di curve, senza la minima visibilità, con rischi di collisione in caso d'incrocio con mezzi provenienti dalla parte opposta. Tutti questi problemi sono iniziati in coincidenza con il cambio di percorrenza di via Baiona, creando una forte preoccupazione per la vita di chi percorre quotidianamente questo tratto per recarsi al lavoro. Mi chiedo come diventerà quel tratto quando con la riapertura dei ponti verso Porto Corsini vedremo un ulteriore aumento del traffico con transito anche di cicli e motocicli. Dopotutto, se dalle amministrazioni precedenti il tratto era stato raddoppiato con divieto assoluto dell'utilizzo per i mezzi pesanti dal lato delle valli, un motivo ci sarà stato”.

"Di qui i seguenti interrogativi - scrive il consigliere - Quanto durerà ancora la “temporanea” modifica della viabilità lungo i due rami della via Baiona, “momentaneamente adottata” nell’aprile 2021? A quando la messa in sicurezza dell'ingresso allo stabilimento Marcegaglia? Come si intende, comunque, fronteggiare urgentemente la circolazione stradale selvaggia e incontrollata dei veicoli di ogni genere e peso su questa parte della via Baiona, causa di gravi e costanti pericoli di incidenti, soprattutto in previsione della riapertura dei ponti verso Porto Corsini?".