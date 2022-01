Viabilità, Esposito (FdI): "La rotonda Gabici va sistemata: è un pericolo per pedoni e auto"

Giungono aspre critiche contro la rotonda Gabici, realizzata all'incrocio fra le vie Luigi Gabici, Renao Serra, Giovanni Pascoli e Giordano Bruno. A lamentarsi è il consigliere di Fratelli d’Italia, Renato Esposito, che deposita un'interrogazione per discutere dei problemi di viabilità legati alla rotatoria nei pressi di borgo San Rocco a Ravenna.

"Da molti cittadini mi viene segnalata l'inadatta configurazione della cosiddetta 'Rotonda Gabici' che così come è stata sviluppata, presenta problemi di circolazione per i mezzi furgonati e pesanti, con conseguenti possibili situazioni di pericolo per i pedoni e gli automobilisti - afferma Esposito - La stessa infatti, è configurata in modo tale da non permettere la normale e fluida circolazione dei mezzi pesanti e furgonati, che spesso invadono lo spazio non carrabile".

Una situazione che "deve essere comunque sanata, o ridisegnando in qualche modo la rotonda o vietando il transito dei mezzi pesanti - prosegue il consigliere di Fratelli d'Italia che chiede a sindaco e Giunta - di verificare una possibile soluzione a tale problema evitando il più possibile disagi ai cittadini ed alle imprese commerciali; di evitare in futuro di porre in essere opere simili senza averne prima valutato l'impatto sulla circolazione, sul territorio ed i suoi residenti; di procedere con la massima celerità alla sistemazione della Rotonda Gabici, per evitare ai nostri concittadini futuri disagi".