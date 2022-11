Viabilità, Spadoni (LpRa): "Una modifica della circolazione di via Plazzi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Abbiamo sostenuto con forza l’esigenza di mettere in sicurezza via San Mama anche attraverso una petizione dei cittadini, per istituire una pista ciclabile e regolamentare meglio il traffico che, tuttavia, evidenzia molte criticità specie a ridosso della rotonda Irlanda perennemente intasata da file ininterrotte di auto. Non poche le attività commerciali, comunque, continuano a lamentare problemi per la sosta seppur breve nella via San Mama ma anche nelle vie adiacenti. Ma la nota odierna riguarda un breve segmento stradale, via Antonio Plazzi, indispensabile a congiungere via Ravegnana con la citata via San Mama. Proprio la citata via Plazzi non è priva di pericoli dovuti ai due incroci con scarsa visibilità soprattutto per coloro che devono svoltare in via Ravegnana in cui le auto in sosta, causano una limitata visibilità. Al riguardo un cittadino supportato da alcuni tecnici, propone una semplice modifica del senso di marcia, meglio chiarito su un bozzetto (in fondo all’articolo, ndr). Con tale proposta di inversione della circolazione a costi zero per l’Amministrazione comunale, si renderebbe più fluida la circolazione aumentando sensibilmente la sicurezza, tranne vi siano motivi ostativi da parte del Codice della strada, che, tuttavia, in viale Randi non sarebbero stati rispettati. Tornando alla proposta, sarebbe sufficiente disporre in senso opposto l’attuale segnaletica e in tale modo, come si diceva, si alleggerirebbe il traffico assicurando un maggiore livello di sicurezza. In pratica gli stessi interventi praticati da tempo in viale Randi con ottimi risultati. Si confida sull’approfondimento di tale proposta utile, sensata, senza costi e con maggiore fluidità e sicurezza.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna