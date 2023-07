Il vicepremier Salvini e 4 ministri del Governo: torna la Festa della Lega in Romagna

Tanti esponenti di rilievo della politica italiana e del Governo alla Festa della Lega Romagna a Cervia, che parte venerdì. La manifestazione quest'anno si tiene ai piedi della Torre San Michele, in piazza M. Maffei. Alle 20.45 si comincia con Mario Giordano, giornalista, saggista e anchorman, che presenta il suo ultimo libro ‘Maledette iene’ intervistato dal giornalista Sergio Barducci. Segue un incontro con Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati, Luigi Marattin, parlamentare di Italia Viva, e Claudia Conte, scrittrice e conduttrice televisiva. Modera Mario Giordano che intervista, in chiusura di serata, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Sabato 29 luglio si apre alle 20.45 con un dibattito sul tema del lavoro con Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, Luigi Sbarra, segretario generale CISL, e Roberto Capobianco, presidente Conflavoro Pmi. Sarà poi la volta di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia. Moderatore della serata il giornalista e conduttore televisivo Andrea Pancani. Si passa a domenica 30 luglio: la serata si apre con i saluti di Jacopo Morrone, patron della Festa, parlamentare e segretario della Lega Romagna, e di Luca Toccalini, parlamentare e coordinatore federale Lega giovani. Alle 21 il leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, dialoga con Agnese Pini, direttore QN, e Daniele Capezzone, giornalista e saggista.

La serata di lunedì 31 luglio vede protagonista il territorio, con alcuni sindaci a confronto e l’intervento di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Si passa a martedì 1 agosto con il confronto tra Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente UPI, e l’intervento del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. L’ultima serata, mercoledì 2 agosto, vede dialogare Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle finanze, con la giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata.