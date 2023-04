Vidimer Mercatali a 'Salotto Blu': "Il Pd di Schlein? Deve battersi per il salario minimo"

Ruggisce ancora il "vecchio leone". Vidmer Mercatali, sindaco a Ravenna per dieci anni a cavallo tra gli anni '90 e i duemila, successivamente Senatore della Repubblica, non ha messo da parte passione politica e idee di sinistra, anche se da tempo ha lasciato qualsiasi incarico e si dedica ad attività di volontariato. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Mercatali ha risposto a domande su questioni di attualità.

"Ho sostenuto Stefano Bonaccini ma prevedevo la vittoria di Elly Schlein, il disastro creato dalla classe dirigente nazionale del Pd alle elezioni politiche favoriva un cambiamento radicale - ha spiegato - Cosa dovrebbe fare Schlein? Dare nuova identità al partito, anche se non saprei dire quale neppure io, che comunque voto e voterò. So che è necessaria una battaglia campale per il lavoro e per i diritti dei meno garantiti, per i precari, i sotto pagati, i pensionati minimi". Alle prossime elezioni amministrative il Pd deve cercare alleanze? "Senza alleanze il Pd perde, anche in Emilia Romagna. Il suicidio delle recenti elezioni politiche lo ha dimostrato".