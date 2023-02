Viene inaugurato a Marina il giardino Norma Cossetto, La Pigna: "Resa giustizia alla sua tragica morte"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Anche Ravenna, in occasione dell'80mo anniversario della tragedia dele Foibe e del suo eccidio, vedra finalmente l'intestazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto, la giovane studentessa universitaria italiana e istriana dapprima violentata e poi gettata viva nella Foiba di Villa Surani alle pendici del Monte Croce, dalle milizie comuniste del Maresciallo Tito, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. Il 10 febbraio 2023, grazie all'iniziativa del gruppo consiliare La Pigna che ha presentato uno specifico atto approvato dal Consiglio Comunale mel 2021, a Marina di Ravenna verrà intitolato e inaugurato il Giardino Norma Cossetto, tra viale Ciro Menotti e via Zara.

La località di Marina di Ravenna ben si presta all'intitolazione del Giardino Norma Cossetto. Qui vive una comunità di dalmati che hanno raggiunto la nostra località e quella di Porto Corsini durante l'esodo causato dalle persecuzioni delle milizie comuniste agli ordini del Maresciallo Tito. Si tratta di un fatto storico che allinea Ravenna con le città più liberali italiane e che rende giustizia al ricordo della tragica morte di Norma Cossetto e con lei di tutti i martiri istriani e dalmata. Il 9 dicembre 1995 è stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, la Medaglia d’Oro al Merito Civile a Norma Cossetto, con la seguente motivazione “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. 5 ottobre 1943 – Villa Surani (Istria)”

Dal momento dell''approvazione dell'atto presentato da La Pigna in Consiglio Comunale, abbiamo costantemente stimolato e sollecitato l''avvio e la conclusione dell'iter amministrativo per comsebtire l'ntitolaziome del giardino di Marina di Ravenna a Norma Cossetto. Sono interveuti durante l'iter di approvazione dapprima la Commissione Toponomastica,poi la Giunta Comunale e infine la Prefettura di Ravenna. Ringraziamo a questo proposito il Vice Sindaco e Presidente della Commissione Toponomastica Eugenio Fusignani per l'impegno profuso e per la collaborazione mostrata. Per l'occasione abbiamo ricevuto un testo acritto da Carlo Cesare Montani, storico, pubblicista ed esule da Fiume e Laura Brussi Montani, storica ed esule da Pola e delegata di ANCDDJ, che verrà letto in occasione dell'inaugurazione venerdì 10 febbraio 2023 ore 10:30.

Lista civica La Pigna