Villaggio Anic, Buonocore (Lista De Pascale): "Serve una viabilità alternativa a via Mattei"

In vista del grande ampliamento del quartiere, serve una nuova soluzione per la viabilità dell'ex 'Villaggio Anic'. A dirlo è il consigliere di Lista de Pascale Sindaco, Davide Buonocore, che deposita in proposto un ordine del giorno. Già da tempo, infatti, sono iniziati i lavori che porteranno l’intera area a mutare radicalmente volto e ad ospitare oltre mille nuovi abitanti.

Come ricorda il consigliere comunale di maggioranza, "l’ex villaggio ANIC, in particolare sarà oggetto di diversi significativi interventi, il maggiore dei quali riguarderà circa 38 mila metri quadrati tra via dell’Agricoltura e via Bisanzio, in cui sarà realizzata un’urbanizzazione prevalentemente residenziale, volta anche a soddisfare le esigenze del Campus con nuovi alloggi per gli studenti universitari, oltre ad un’opera di urbanizzazione per circa 77 mila metri quadrati tangenti a via Mattei, destinati in questo caso, tra l’altro, alla costruzione di una nuova RSA, rivolta alle persone più anziane".

"Il progetto, poi, prevede una nuova piscina che contribuirà ad aumentare in maniera efficace l’offerta dei servizi sportivi per i residenti - prosegue Buonocore - si verranno a costituire nuovi percorsi, con un riallestimento di tutto il percorso ciclabile attorno alla zona e, soprattutto, il traffico in via Mattei sarà destinato ad aumentare dopo i lavori di edilizia previsti dal PUA, e dalla stessa relazione tecnica del Comune emerge come sia fondamentale un intervento di snellimento del traffico su via Mattei".

Perciò, con il suo odg, Buonocore vuole impegnare sindaco e Giunta "a considerare, prima del termine delle opere ricordate, la necessità di una nuova viabilità di connessione con la realizzazione di una arteria stradale che permette di alleggerire la quantità di auto, e soprattutto di mezzi pesanti che al momento circolano lungo via Mattei, pur non potendo utilizzata quale completamento della Circonvallazione Sud".