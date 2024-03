Vitali (PdF): "Via Saldino a San Barnaba sia messa in sicurezza al più presto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Abbiamo ricevuto la segnalazione di alcuni residenti della frazione faentina di San Barnaba sullo stato di evidente insicurezza di Via Saldino, nello specifico in corrispondenza del collegamento tra Via Saldino e Via Ronco. La carreggiata, molto stretta, non consente il passaggio di due veicoli, che quindi sono costretti a manovre molto pericolose. Segnaliamo come poi il tratto incriminato, che costeggia il fiume Lamone, sia privo di guard rail e presenta l’asfalto particolarmente danneggiato. Una situazione che diventa ancora più complicata se aggiungiamo un altro aspetto, ovvero il passaggio di alcuni autisti di tir, che percorrono questo tratto stradale.

Come Popolo della Famiglia chiediamo che l’amministrazione prenda conoscenza dell’attuale stato dell’arteria stradale incriminata e che si possa arrivare a definire una soluzione che metta in sicurezza residenti ed automobilisti. E’ opportuno ripristinare il manto stradale che al momento risulta compromesso, inserire guard rail ed inserire chiari divieti stradali al transito dei mezzi pesanti.

Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza