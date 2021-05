'Viva Ravenna': Filippo Donati presenta la lista civica a sostegno della sua candidatura a sindaco

Si affida ai social, dopo la conferenza in cui ha annunciato la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali di Ravenna, Filippo Donati per presentare il logo della lista civica che lo supporterà, con l'appoggio di Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Alberghini. 'Viva Ravenna', scritta rossa su fondo giallo - richiamando i colori ravennati - e la 'v' a mosaico.

"Ci siamo, adesso si fa sul serio - spiega Donati - In questi giorni ho incontrato molte persone e nei prossimi ne incontrerò ancora di più. C'è voglia di riscatto, c'è voglia di riprendere ad essere città accogliente, ospitale, operosa e coraggiosa. 'Viva Ravenna' non è uno slogan, è un pensiero che mi corre nella testa ogni volta che sento nominare la mia città, nella quale sono nato, cresciuto, nella quale da sempre lavoro, prima come commerciante e poi con albergatore. Adesso comincia un percorso fatto di confronto, di visioni, di futuro, di speranza e di orgoglio".

"Siamo pronti a incontrare le persone, a parlare e ad ascoltare soprattutto - continua Donati - Siamo pronti a presentare le nostre idee, le nostre suggestioni, le nostre proposte e i nostri sogni. Se riusciremo finalmente a buttarci alle spalle questa pandemia sanitaria, dovremo fare i conti con la pandemia economica, una difficoltà che ci sta già attanagliando da diversi mesi. E allora servirà una classe dirigente, un sindaco, una giunta e dei consiglieri comunali pronti a sostenere e ad accompagnare la città nelle varie transizioni che via via ci vedranno, come cittadini, impegnati in questa città in futuro. Una transizione che non sarà necessariamente solo quella energetica, ma anche quella sociale e turistica. Dovremo individuare quali saranno le energie rinnovabili per il futuro della nostra città, avremo da risolvere problemi di inclusione sociale, di partecipazione giovanile, un problema di restyling urbano del quale ancora prima della pandemia si sentiva la necessità. Noi ci siamo: viva Ravenna".