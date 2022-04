Vongolari abusivi, autovelox e campeggio di Lido di Classe: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 5 aprile alle 15,30, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Flotta devastante di vongolari invade anche il porto canale” e “Via Argine sinistro Fiumi uniti a rotta di collo” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare). Seguirà comunicazione della presidente del Consiglio comunale, ai sensi art. 45 c. 5 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Successivamente saranno presentate le seguenti interrogazioni: “Nella ristrutturazione di piazza Garibaldi, non dimentichiamo una targa per e’ volt Parell”; “Sempre più urgente l'installazione di un autovelox a Santo Stefano”; “Ricordiamo degnamente Gino Strada” e “Il ponte di Augusto in via Salara, per una Ravenna da riscoprire” presentate da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Mancata riapertura del campeggio di Lido di Classe” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forse e lidi).

Saranno poi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario generale” presentata dall’assessore Giacomo Costantini; “Approvazione schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Cervia per l'espressione del parere tecnico da parte del Comune di Ravenna su pratiche inerenti opere sottoposte a vincolo idrogeologico del Comune di Cervia - periodo 2022 – 2024” e “Approvazione delle modifiche al regolamento per la concessione di spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili nel territorio comunale” presentate dall’assessora Federica Del Conte.

A seguire la consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forse e lidi) presenterà la mozione “Sospendere per almeno 6 mesi l’applicazione dell’addizionale regionale dell’accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili e industriali”. Infine sarà discusso e votato l’ordine del giorno presentato da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier) “Via Belfiore alta velocità nelle ore notturne, installazione di velox o altri dissuasori di velocità”.