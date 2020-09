"Votiamo per il cambiamento": Movimento 5 Stelle, anche Luigi Di Maio a Faenza per sostenere il 'Sì' al referendum

Sono state più di trenta le piazze dell’Emilia-Romagna dove sabato mattina il MoVimento 5 Stelle ha dato vita ai banchetti per sostenere il Sì al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari che si svolgerà nelle giornate del 20 e 21 settembre prossimi. Da Fiorenzuola a Faenza (dove al banchetto allestito in piazza della Libertà sono arrivati anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la senatrice Paola Taverna) passando per Reggio Emilia, Rimini, Modena e Ravenna, i parlamentari e i portavoce locali M5S hanno partecipato al #VotaSìDay spiegando ai tanti cittadini presenti tutte le ragioni del Sì a una riforma che l’Italia discute da anni ma che solo il MoVimento 5 Stelle ha voluto e portato avanti con grande determinazione.

“Il nostro sarà un Sì per il cambiamento, per ridurre il numero di parlamentari, allineando il loro numero a quello di tutti gli altri paesi europei – ha sottolineato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle e che ha partecipato questa mattina al banchetto di Faenza – rendendoli così ancora più responsabili verso cittadini ed il territorio che saranno chiamati a rappresentare. Oltre il 90% del Parlamento ha già votato Sì a questa riduzione, anche chi oggi incredibilmente si oppone a questa riforma. Tra di loro ci sono solo vecchi politicanti che in questi anni però hanno varato leggi che riducevano la rappresentanza dei cittadini, come liste bloccate e altri scempi. È anche per questo che il 20 e il 21 settembre dobbiamo andare tutti alle urne e votare Sì per far iniziare all’Italia una lunga stagione di riforme” conclude Silvia Piccinini.