"Voto dove vivo", il Pd sostiene la campagna per garantire il diritto del voto ai cittadini fuorisede

Il consigliere del Pd Renald Haxhibeku ha presentato martedì in consiglio comunale un ordine del giorno a sostegno della campagna “Voto dove vivo". Da molti anni si sente l'esigenza di garantire il diritto del voto ai cittadini che lavorano, studiano o si curano in una regione diversa da quella di residenza e innovare cosi le procedure elettorali.

"Viviamo in periodo storico – scrive il consigliere Haxhibeku – in cui i trasferimenti per motivi di studio, di lavoro e di cura, non solo all'estero ma anche da una città italiana all'altra sono sempre più frequenti. Oggi i cittadini italiani fuorisede per esercitare il diritto di voto devono affrontare costi e tempi troppo elevati per raggiungere la città di residenza in cui si deve votare e questa condizione riguarda in prima persona decine di migliaia di studenti e lavoratori, in particolar modo cittadini residenti nel Mezzogiorno. Tutto ciò contribuisce ad accrescere il fenomeno dell'astensionismo che potrebbe essere contenuto dando ai fuorisede la possibilità di votare nella citta in cui hanno il domicilio, invece che nella città in cui hanno la residenza".

A seguito di numerose sollecitazioni, la legge 52 del 2015, all'art. 2 comma 37 ha previsto l'opzione di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per i cittadini italiani che, per motivo di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero, come ad esempio gli studenti Erasmus. Il dibattito in Parlamento e nel Governo è proseguito e sono state presentate diverse proposte di legge per modificare le procedure elettorali e consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede in occasione delle varie competizioni elettorali. Le varie proposte di legge hanno individuato le giuste procedure e garanzie per rendere il diritto di voto concretamente accessibile a tutti, in qualsiasi condizione e dare la possibilità ai fuorisede di scegliere se votare nel comune di domicilio o in quello di residenza.

"Il diritto di voto è un diritto che deve essere garantito a tutti – conclude Haxhibeku – e perciò chiediamo al sindaco e alla giunta di avviare un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei parlamentari locali e della cittadinanza per l'approvazione della proposta di legge supportata dal comitato “Voto dove vivo” per modificare le procedure elettorali e consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini fuorisede in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le consultazioni referendarie".