Zero risorse dal Pnrr per le Chiese di Ravenna, Perini (De Pascale sindaco): "San Vitale dimenticata"

Tanto clamore e attenzione per la torre Garisenda di Bologna, con "giornali, televisioni e raccolte fondi". Ma intanto ci si dimentica della Basilica di San Vitale di Ravenna "e dei sui splendidi mosaici, visitati tre volte anche da Carlo Magno". Il consigliere ravennate della lista De Pascale sindaco, Daniele Perini, chiede conto ieri pomeriggio in Consiglio comunale, della mancanza di risorse Pnrr per le chiese della sua città. Sottolineando che "l'Emilia la fa da padrone. La Curia ravennate le richieste le ha fatte, ma chi ha bloccato le risorse sulla via Emilia?", si chiede il civico.

Con il Pnrr, prosegue Perini, "si poteva fare un lavoro importante su alcune chiese, certe di 1.500 anni, che sono in difficoltà anche strutturale". In particolare si tratta della cupola del Duomo, della Basilica di San Vitale appunto, di San Domenico, di Sant'Apollinare nuovo, di Santa Maria del porto, che è tra l'altro di proprietà statale, e del campanile di San Giovanni. "Sono arrivati zero euro in Romagna, tutti i soldi sono andati in Emilia che tutta insieme non ha chiese di valore al pari di quelle di Ravenna - ribadisce - ma la responsabilità non è di giunta e sindaco. Che però possono rammaricarsi" e farsi sentire. Così "Ravenna e tutta la Romagna sono ferme al palo".

L'interrogazione attiene alla Curia, replica l'assessore alle Politiche europee Anna Giulia Randi, che ha ancora "la facoltà di presentare delle candidature". Il Comune ha fatto quanto di sua competenza, continua, raccogliendo 80 milioni di euro. Comunque l'assessore ha contattato la Curia e i vescovi romagnoli si sono attivati con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, per un'intercessione con il ministero che ha però escluso possibilità di ricorsi e "suggerito di dare corso alle richieste attraverso altri canali di contribuzione". La Curia, conclude, rimane Randi, rimane comunque attiva su eventuali possibilità che potessero aprirsi sul Pnrr. (Dire)