Zona Stadio, Ancarani (FI): "Lasciare aperto il varco di via Punta Stilo"

Lasciare aperto il varco di via Punta Stilo a Ravenna. Questa è la proposta che il consigliere comunale di Forza Italia, Alberto Ancarani, sottopone alla Giunta ravennate tramite question time. "Dopo una durata estenuante, ulteriormente allungata dalle modifiche al progetto già realizzato e messo in pratica a causa dell’insipienza dell’amministrazione, finalmente sono terminati i lavori della pista ciclabile di via San Mama, che partita sulla carta con le migliori intenzioni si sta già rivelando un incubo in particolare per gli automobilisti, che appaiono ancora una volta la categoria più vessata dalle amministrazioni a guida PD che si sono succedute negli ultimi decenni - spiega Ancarani - Durante detti lavori era stato sperimentalmente aperto il varco che da via Berlinguer conduce a via Cassino da via Punta Stilo costeggiando piazza Brigata Pavia nella parte finale".

"Con poche accortezze tecniche il varco di via Punta Stilo potrebbe benissimo diventare stabile contribuendo ad evitare a chi deve recarsi nella parte di via Cassino lato San Mama l’inutile circuitazione da via Ravegnana o il giro da via Sighinolfi, peraltro del tutto interdetto nei giorni di mercato ambulante - prosegue il consigliere azzurro - Inspiegabilmente l’amministrazione ha annunciato alla stampa l’intenzione di richiudere detto varco vessando ancora di più gli automobilisti e togliendo opportunità commerciali agli esercizi di via Cassino già fiaccati dalla nuova viabilità e dall’eccessiva durata dei lavori".

Ancarani ritiene infatti che "i siano tutte le condizioni e la necessità non solo di non chiudere ma di rendere stabilmente aperto, anche con piccoli lavori di risagomatura della carreggiata, il varco di via Punta Stilo" e per questo chiede al sindaco e alla Giunta "se intenda rivedere la decisione di chiudere il varco di Via Punta Stilo. In caso contrario per quale ragione non intenda farlo - e in caso favorevole - in che tempi si potrà risagormare la carreggiata per rendere più agevole il percorso".