Zona verde disboscata in Darsena, Ravenna in Comune: "Cosa succede in via Antico Squero?"

Cosa sta succedendo in via Antico Squero? A chiederselo è il gruppo di Ravenna in Comune, che spiega: "Sul lato sinistro della strada, poco prima di raggiungere l’ex mangimificio Martini, c’è, o meglio c’era, un’area verde con tanti alberi. Ora l’area verde è in corso di disboscamento di questi giorni. Se non ci ricordiamo male nella zona era prevista, ma tanti tanti anni fa, la realizzazione di un palazzone. Inutile, vista la mole di invenduto, sia allora che oggi. Per fortuna non realizzatasi. Una lottizzazione andata a male, si sarebbe detto. Sino ad oggi. Si sta procedendo per la costruzione?".

"La malandata recinzione che circonda lo spazio ex verde riporta ancora le insegne di Iter -continuano - Nessun cartello fornisce spiegazione circa l’avvio di eventuali cantieri. Chiediamo al sindaco o all’assessora Del Conte la cortesia di riferire circa cosa stia avvenendo. Poiché siamo ben dotati di immaginazione, possiamo scommettere che la risposta farà riferimento a un qualche “permesso a costruire rilasciato tempo fa”, al fatto che “oggi non si farebbe più”, ma “come si fa, oramai la frittata è fatta”, per “il futuro però…”. Del resto ha ricevuto una risposta così, solo qualche giorno fa, la petizione avanzata da Vivi Ravenna Verde per chiedere di non procedere con l’assurda lottizzazione “Agraria”. Aspettiamo comunque pazientemente riscontro. Già che ci siamo e ci troviamo in Darsena, sarebbe utile sapere perché il Comune agevoli l’impermeabilizzazione dei terreni e l’eliminazione del poco verde su cui quella zona può attualmente contare. Nella stessa risposta piacerebbe anche sapere perché si continui ad aspettare il crollo della poco distante basilica di legno ex Montecatini senza far nulla. De Pascale ha recentemente parlato della Darsena come del “nostro progetto di visione della città”. Senza voler mancare di rispetto al sindaco, ci sembra che la visione sia un po’ appannata".