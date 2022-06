Non solo piadina: ecco la top 10 dei migliori ristoranti della riviera cervese e ravennate secondo TheFork

Non solo piadina e pasta fresca sulla nostra riviera. Anzi, a quanto pare - secondo gli utenti di TheFork - molti dei ristoranti più apprezzati non fanno cucina romagnola o perlomeno non solo quella. Al primo posto troviamo addirittura un sushi, seguito da un classico ristorante italiano e poi stabilimenti balneari che servono pesce fresco e non solo. Insomma, la Riviera Romagnola offre un’ampia offerta per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Perché TheFork? TheFork è un portale in cui i ristoranti possono iscriversi per avere una vetrina, facilitare le prenotazioni, fare sconti e promozioni ai clienti. La particolarità di questa piattaforma è che solo le persone che sono realmente andate a mangiare in quel locale possono lasciare una recensione, questo perché sia il cliente che il ristorante devono confermare l’effettiva presenza del cliente. Questo aspetto risolve il problema delle false recensioni che causano non poche contestazioni e alcune di queste sfociano anche in cause per diffamazione.

Ecco la classifica dei 10 migliori ristoranti della riviera cervese e ravennate secondo gli utenti di TheFork

Uni Sushi Restaurant, via Cavour 14, Cervia

Ristorante di cucina giapponese che serve buon sushi in un’atmosfera intima. Prezzo medio € 40.

La Giostra, via Romea Sud, Cervia

Di questo locale i clienti apprezzano i piatti della tradizione italiana ed europea e il romanticismo del luogo. Prezzo medio € 40.

Osteria TreSeiCinque, viale Volturno 2, Cervia

Ristorante sul portocanale di Cervia che serve cibo italiano di qualità con un servizio attento al cliente. Prezzo medio € 35.

Acqua e Sale, via IX Traversa 301, Milano Marittima

In questa location sulla spiaggia le persone gustano piatti della tipica cucina europea. Prezzo medio € 50.

Mima Beach 272, via Arenile Demaniale 272, Cervia

Tra Cervia e Milano Marittima troviamo questo ristorante conosciuto dalla clientela per la sua buona cucina mediterranea. Prezzo medio € 40.

Enjoy Aperitif Cafè, viale Roma 8, Cervia

Questo luogo propone cibi di tradizione italiana in un’atmosfera accogliente con prodotti di qualità, saporiti ma non pesanti come la pinsa a lenta lievitazione: ben 60 ore! Prezzo medio € 25.

Pino Beach 285, Lungomare MiMa 285, Milano Marittima

Ristorante di pesce sul mare dal quale i clienti ci segnalano cibi curati, piatti scenografici e porzioni abbondanti. Prezzo medio € 30.

Paradise Beach Restaurant, via Bertinoro 2, Lido di Savio

Stabilimento balneare che serve piatti di pesce con un buon rapporto qualità prezzo. Prezzo medio € 32.

Osteria Il Cantinone, via XX Settembre 28, Cervia

Perfetto per una cena romantica tra i vicoli del centro storico cervese, questo ristorante propone piatti romagnoli in un’atmosfera fresca ed accogliente. Prezzo medio € 30.

Globus Beach 255, Viale Francesco Baracca 255, Milano Marittima

Ristorante vista mare che oltre ai classici piatti di pesce e italiani propone anche sushi di qualità. Prezzo medio € 25.