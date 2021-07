Mosaici, spiagge e cappelletti: cosa vedere a Ravenna in 48 ore secondo Lonely Planet - VIDEO

Mosaici, mare, cappelletti murales, Dante, pineta e tanti sorrisi. Tutto questo è condensato in "48 ore a Ravenna", il video realizzato da Lonely Planet che racconta la città bizantina a 360 gradi. Quattro minuti di video per raccontare la bellezza e la storia del nostro territorio, fra simboli e curiosità, fra passato e presente. Testimonial d'eccezione di Ravenna per Lonely Planet sono Erica Liverani (vincitrice di Masterchef 5), Giulia Parisini (bagnina di salvataggio) che intervengono durante il racconto tra parole e immagini dell'autore di Lonely Planet Piero Pasini.