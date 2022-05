La bomber della nazionale di calcio femminile a Milano Marittima per ricaricarsi prima del ritiro per l'Europeo

Al Papeete Beach di Milano Marittima è ospite un’atleta di grande valore. Si tratta di Valentina Giacinti, stella del calcio femminile, giunta a Milano Marittima per un fine settimana di relax prima del ritiro azzurro per preparare il Campionato Europeo con la nazionale italiana. A riceverla l’assessore comunale allo sport Michela Brunelli che, per augurarle, a nome della comunità cervese, il suo “in bocca al lupo” ufficiale ha voluto omaggiarla con con alcuni prodotti tipici del territorio, tra cui l’immancabile sale grosso di Cervia, da sempre benaugurale.

La bomber della nazionale, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro pre Europeo, ha deciso infatti di rilassarsi qualche giorno in Romagna e ha scelto il Papeete Beach. "Qui mi sento veramente a casa - spiega Valentina - la gente è gentile e premurosa. Io adoro la Romagna perché qui ci venivo anche quando ero bambina, ma Cervia e il Papeete mi sono entrati davvero nel cuore. Qui mi rilasso, corro ogni mattina in pineta o faccio delle lunghe passeggiate lungo la battigia e poi, al pomeriggio, prendo il sole sorseggiando un bel Mojto e la sera a letto prestino…”.

Lunedì Valentina, come detto, partirà assieme a tutta la nazionale per il ritiro che si terrà inizialmente ad Appiano Gentile per poi proseguire a Coverciano. Più di un mese di lavoro per cercare di raggiungere il meglio della condizione ed affrontare da protagonista l’europeo inglese: "Gli europei - spiega - saranno una tappa fondamentale per tutto il movimento calcistico italiano. Veniamo da uno straordinario mondiale e ci vogliamo ripetere senza deludere le aspettative dei nostri tifosi che crescono di numero di giorno in giorno. Molti vedono favorita la Spagna ma anche l’Inghilterra, essendo la padrona di casa, può dire la sua e io non dimenticherei nemmeno la Francia perché secondo me ha le individualità più forti”.

E l’Italia? “Noi puntiamo ad arrivare più in alto possibile anche perché sognare non costa nulla…”. Molte le voci di mercato che vedono protagonista la calciatrice simbolo del calcio femminile italiano ancora di proprietà del Milan, ma lei non fa trapelare nulla anche se i rumors di radio-mercato la danno in partenza per una grande città italiana. Resta da capire se sarà Roma o Torino…