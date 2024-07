Il legame tra moda e 'oro bianco': la studentessa che crea abiti partendo dal sale di Cervia

Un legame così forte con il proprio territorio, da volerlo sentire addosso, come una seconda pelle. Matilde Missiroli, studentessa universitaria di 22 anni, originaria di Cervia, ha scelto di celebrare il legame con la sua città valorizzando in maniera peculiare uno degli elementi che più la caratterizza a livello nazionale e non solo: il sale dolce, l'oro bianco. Matilde frequenta il corso accademico di Fashion Design all’Istituto Europeo di Design di Firenze. Per un esame ha realizzato un outfit con capi e accessori che richiamano la salina e i suoi colori.

"In questo progetto - racconta Matilde - ho voluto esaltare prima di tutto dei luoghi ricchi di storia e tradizione quali sono le nostre saline di Cervia. Anche il nome dato alla collezione, 'Oro Bianco', voleva essere un richiamo duplice ai concetti di purezza, preziosità e naturalità. Caratteristiche che possono essere associate, nella mia visione, sia al sale che alla moda di alta qualità. Gli outfit creati per questa collezione includono una stampa disegnata da me, che vuole richiamare il terreno argilloso che emerge nelle vasche di sale dopo che l'acqua si asciuga. Una immagine che mi ha fatto pensare a un motivo craquelé (che richiama a una screpolatura, ndr)".

Nel suo progetto, Matilde ha realizzato un bomber di vestibilità morbida, con lunghezza che arriva fino al bacino, con manica ampia. I colori sono quelli da lei descritti che richiamano la salina, marrone come la terra argillosa con dei cristalli che luccicano come il sale controluce. Dello stesso colore è anche il foulard. A questi ha aggiunto una gonna a mezza ruota a vita bassa, lunga fino alle caviglie, di colore bianco. Per evidenziare quanto questi colori ricordino quelli della salina, Matilde ha scelto di far indossare i prototipi a un modello, immortalato proprio nel contesto salinaro.

"La mia scelta di design - prosegue Matilde - ha lo scopo di arricchire visivamente i capi. Indossarli non rimane soltanto il comune gesto di vestirsi, ma si trasforma in una esperienza multisensoriale, che lega moda, natura, cultura e innovazione. I granelli di sale, che sono elementi fondamentali della storia cervese, vengono integrati nel disegno come omaggio a questa preziosa risorsa naturale, che ha plasmato l'identità della nostra comunità". Matilde ha ribadito di aver pensato a ogni capo come possibilità per raccontare la bellezza e l'autenticità delle saline di Cervia, intrecciando passato e presente, restando fedele alle origini ma guardando all'innovazione. "Con questo progetto ho voluto sottolineare la connessione tra moda e patrimonio culturale, cercando di renderci più coscienti e consapevoli del suo valore e sull’importanza di preservare le nostre tradizioni".

Il percorso di Matilde, a livello scolastico, non nasce subito nel campo dell'arte. "Prima di iscrivermi allo Ied - rivela - ho frequentato il liceo delle Scienze Umane di Forlì. Ma ho sempre saputo di avere un lato creativo predominante e ho cercato di coniugare questa mia inclinazione con la passione per la moda. La mia ambizione è di diventare una designer di moda e lavorare in un importante ufficio stile per un’azienda di moda di lusso italiana, esplorando le tendenze e creando capi unici che possano esprimere la mia visione del mondo fashion".

Un'ambizione che da Cervia e dalla Romagna per ora l'ha vista "migrare" a Firenze, ma anche questa sembra una tappa di passaggio. "Mi piacerebbe trasferirmi a Milano, capitale della moda italiana, per dare concretezza al mio sogno. Ma, come si è visto anche con questo progetto, resto molto legata alle mie radici. E mi piacerebbe mantenere un legame con il territorio, magari - conclude - avviando un mio piccolo brand personale qui in Romagna".